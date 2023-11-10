Театр абсурда
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Театр абсурда

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Польша поставила ультиматум. Ситуация обостряется

Польша поставила ультиматум. Ситуация обостряется

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Тут в Польше прозвучало любопытное заявление. Замминистра иностранных дел Павел Яблоньский отметил, что бывшая УССР может даже и не мечтать о вступлении Евросоюз до тех пор, пока не будет проведена эксгумация жертв Волынской резни, мол: Если мы должны находиться в союзе с государством, с которым у нас имеется существенный спор, то этот спор мы должны разрешить – заявил дипломат На самом деле заявлением это сложно назвать.

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