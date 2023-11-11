Премьер Кисида заявил о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой от России

МОСКВА, 11 ноября, ФедералПресс. Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности с момента окончания Второй мировой войны, премьер-министр островного государства Фумио Кисида считает, что она исходит от России и Китая.
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