В Сухиничах ограничат движение на переезде на улице Тявкина

В Сухиничах с понедельника по пятницу на переезде по улице Тявкина будет введено ограничение движения с 9:00 до 16:00.
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