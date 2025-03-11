FT: Рютте призвал лидеров Евросоюза активизировать взаимодействие с Эрдоганом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров Евросоюза активизировать взаимодействие с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, оставив разногласия для укрепления сотрудничества в области безопасности.
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