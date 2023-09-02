Студенты сняли вскладчину дом, а через 5 лет решили проверить заколоченную часть подвала. Там жил незнакомец
Группа студентов решила открыть подвал, который находился в их сьемном доме, но был заколочен годами.
Комментарии
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Ну и чем он им помешал?! Зачем было его выгонять?! Не думаю что он жил в этой комнате от хорошей жизни! Выгнали бездомного человека на улицу! (((
Согласна. Ведь он там вполне обжился,даже кровать с телевизором приобрёл. Видно,деваться было ему некуда.
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