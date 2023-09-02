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Студенты сняли вскладчину дом, а через 5 лет решили проверить заколоченную часть подвала. Там жил незнакомец

Студенты сняли вскладчину дом, а через 5 лет решили проверить заколоченную часть подвала. Там жил незнакомец

Группа студентов решила открыть подвал, который находился в их сьемном доме, но был заколочен годами.

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Комментарии
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Максим Маркин
Гримаса капитализма ..
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5 час.
И
Игорь
Ну и чем он им помешал?! Зачем было его выгонять?! Не думаю что он жил в этой комнате от хорошей жизни! Выгнали бездомного человека на улицу! (((
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4 час.
Элеонора Коган
Согласна. Ведь он там вполне обжился,даже кровать с телевизором приобрёл. Видно,деваться было ему некуда.
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2 час.

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