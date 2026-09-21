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Добрая сказка «Лунный сыр»

Добрая сказка «Лунный сыр»

В одном старом саду, где весной яблони надевали белые платья, летом прятали в листве солнечные зайчики, а осенью роняли на землю золотые монетки-листья, стоял маленький домик.

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