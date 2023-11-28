28 ноября в Тамбове отключат электричество на 19 улицах

Во вторник, 28 ноября, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. По информации Центральной городской диспетчерской, это связано с ремонтными работами на объектах АО "ОРЭС-Тамбов" и филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго".
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