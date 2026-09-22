Три министра Европы, желающих скорейшей смерти России

Три министра, желающие смерти России, открыто заявляют о подготовке к войне. Кто они и почему их риторика опасна.
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