В соцсетях появились списки освобожденных военнопленных - среди них 3 калужанина

Телеграм-канал «Наш выход» опубликовал поименный список из 880 российских военнопленных, освобожденных в результате трехэтапного обмена с УкраинойТелеграм-канал "Наш выход" опубликовал поименный список из 880 российских военнопленных, освобожденных в результате трехэтапного обмена с Украиной.