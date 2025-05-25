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Калужские новости

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В соцсетях появились списки освобожденных военнопленных - среди них 3 калужанина

В соцсетях появились списки освобожденных военнопленных - среди них 3 калужанина

Телеграм-канал «Наш выход» опубликовал поименный список из 880 российских военнопленных, освобожденных в результате трехэтапного обмена с УкраинойТелеграм-канал "Наш выход" опубликовал поименный список из 880 российских военнопленных, освобожденных в результате трехэтапного обмена с Украиной.

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