В соцсетях появились списки освобожденных военнопленных - среди них 3 калужанина

Телеграм-канал «Наш выход» опубликовал поименный список из 880 российских военнопленных, освобожденных в результате трехэтапного обмена с УкраинойТелеграм-канал "Наш выход" опубликовал поименный список из 880 российских военнопленных, освобожденных в результате трехэтапного обмена с Украиной.
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