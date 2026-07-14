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Царьград

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Борис Титов предложил развивать малый бизнес через цифровизацию

Борис Титов предложил развивать малый бизнес через цифровизацию

На Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке Борис Титов предложил сосредоточиться на цифровизации малого и среднего бизнеса для увеличения налоговой базы и снижения зависимости от внешних источников.

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