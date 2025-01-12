Кику - после повышения базовой ставки по кредитам: «Пасовская группировка не знает другого решения»

«Пасовская группировка не знает другого решения, кроме экспоненциального увеличения всего и вся». Эта реакция принадлежит бывшему премьеру Иону Кику после того, как НБМ повысил базовую ставку по кредитам на 10 января 2024 года.
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