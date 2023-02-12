ЕС помешает национализации энергокомпании EDF — французский политик

Одобренный в первом чтении Национальной ассамблеей законопроект о защите концерна EDF (Electricite de France) противоречит законодательству Евросоюза, предостерег глава партии " Патриоты» Флориан Филиппо 10 февраля на своей странице в Twitter.
Одобренный в первом чтении Национальной ассамблеей законопроект о защите концерна EDF (Electricite de France) противоречит законодательству Евросоюза, предостерег глава партии " Патриоты» Флориан Филиппо 10 февраля на своей странице в Twitter.
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