CNN: жители Мирнограда прячут детей от принудительной эвакуации

Жители города Мирноград в подконтрольной ВСУ части ДНР пытаются избежать принудительной эвакуации и прячут своих детей от пытающихся вывезти их властей, сообщает CNN со ссылкой на главу местной администрации Юрия Третьяка.
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