Новые индустриальные парки планируют создать в 5 округах Подмосковья

РИАМО - 11 дек. Зампред правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что в 2023 году крупные площадки государственных индустриальных парков по новой технологии планируют создать в Жуковском, а также в Одинцовском, Дмитровском, Ленинском и Раменском городских округах.