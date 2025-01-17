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Продажи антидепрессантов в России снова растут

В 2024 году российские потребители покупали антидепрессанты гораздо активнее, чем два года назад.  За январь—ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли до 16,1 млн упаковок, что на 16,8% больше год к году и превышает показатели всего 2023 года (15,3 млн).

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