Продажи антидепрессантов в России снова растут

В 2024 году российские потребители покупали антидепрессанты гораздо активнее, чем два года назад. За январь—ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли до 16,1 млн упаковок, что на 16,8% больше год к году и превышает показатели всего 2023 года (15,3 млн).