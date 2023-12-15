Венесуэла и Гайана решили обсуждать Эссекибо без применения силы

Светлейший

Сомневаюсь, что пиндосы позволят мирные переговоры, потому что если они завершатся в пользу Венесуэлы, пигндосы потеряют миллиарды от недопоставок нефти. Хочу пожелать Мадуро удачи и воли довести задуманное до конца, а поставки российского оружия, особенно средств ПВО, будут более чем полезны для мирного течения переговоров...