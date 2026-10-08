НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

122 подписчика

Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о готовности пожертвовать городами США

Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о готовности пожертвовать городами США

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил прессу в искажении своих слов о теоретической готовности пожертвовать несколькими американскими городами ради победы над врагом.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым