Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о готовности пожертвовать городами США

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил прессу в искажении своих слов о теоретической готовности пожертвовать несколькими американскими городами ради победы над врагом.