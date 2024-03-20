Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Непонятно все это. Все "красные черты" давно пройдены и хохлами и коллективным Западом. Пора и "зубы" показать. Шарах...Ответка за Африку...
  • АндрейБорков
    Все это звучит грозно и почти решительно. Европа и еврогейцы готовятся к большой войне, по тому, что малой ограниченн...Европа готовится ...
  • Betahon
    Несомненно, покрыть всю территорию радарами невозможно, но вот организовать посты обороны на важных объектах с анти д...Неожиданная верси...

Склад на 1 000 квадратах загорелся в Уссурийске

Склад на 1 000 квадратах загорелся в Уссурийске

Склад площадью в тысяча квадратов загорелся в городе Уссурийске, пожарные МЧС приступили к тушению.В городе Уссурийске Приморского края вспыхнул пожар на складе в тысячу квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору