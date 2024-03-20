Склад на 1 000 квадратах загорелся в Уссурийске

Склад площадью в тысяча квадратов загорелся в городе Уссурийске, пожарные МЧС приступили к тушению.В городе Уссурийске Приморского края вспыхнул пожар на складе в тысячу квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
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