Юрист рассказал о штрафах за выезд на встречную полосу без разметки

Даже если линии засыпаны снегом, от ответственности не уйти Выезд на встречную полосу на дорогах с большим количеством полос, даже если разметка незаметна из-за снега, может караться штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав до полугода.
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