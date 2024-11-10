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Юрист рассказал о штрафах за выезд на встречную полосу без разметки

Юрист рассказал о штрафах за выезд на встречную полосу без разметки

Даже если линии засыпаны снегом, от ответственности не уйти Выезд на встречную полосу на дорогах с большим количеством полос, даже если разметка незаметна из-за снега, может караться штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав до полугода.

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