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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энберт о решении Малинина не брать паузу в карьере: «Вполне возможно, после Олимпиады он отдохнул, перезагрузился, соскучился и хочет на лед»

Призер Олимпиады-2018 Александр Энберт прокомментировал решение американского фигуриста Ильи Малинина не брать паузу в карьере.

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