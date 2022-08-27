В Приморской общевойсковой армии ВВО представители Военной автомобильной инспекции завершают профилактическую акцию «Автобус»

В ходе акции военнослужащие ВАИ осуществляли проверку автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных под перевозку личного состава, на соответствие основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации.
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