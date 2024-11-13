Политический деятель Владимир Рогов проинформировал о том, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации завершили операцию по зачистке расположенного на территории Донецкой Народной Республики населённого пункта Новоселидовка от войск ВС киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии