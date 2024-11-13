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Рогов: ВС РФ зачистили село Новоселидовка в ДНР и установили боевое знамя

Рогов: ВС РФ зачистили село Новоселидовка в ДНР и установили боевое знамя

Политический деятель Владимир Рогов проинформировал о том, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации завершили операцию по зачистке расположенного на территории Донецкой Народной Республики населённого пункта Новоселидовка от войск ВС киевского режима.

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