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Цены на продукты питания на Камчатке продолжают расти

Цены на продукты питания на Камчатке продолжают расти

На Камчатке продолжают расти цены на продукты питания. По данным Камчатстата, за последний месяц выросла стоимость многих товаров.

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