Женщины, которым всегда мало

Лидия Курзаева

Я пенсионерка. Но так как у меня семья- муж, сын, невестка и трое внучат, то частенько заказываю для своих родных товары на Озоне или Вайлберрис. на День рождения, Новый год и другие праздники. Это позволяет мне сделать выбор подарка по душе и при этом сэкономить денежку на скидках. Спасибо интернет-магазинам!