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Всё о женщинах

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Женщины, которым всегда мало

Женщины, которым всегда мало

«Самое плохое в семейной жизни – это когда женщина по своей сути ненасытна.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Я пенсионерка. Но так как у меня семья- муж, сын, невестка  и трое внучат, то частенько заказываю для своих родных  товары на Озоне или Вайлберрис. на День рождения, Новый год и  другие праздники. Это позволяет мне сделать выбор подарка по душе и при этом сэкономить денежку на скидках. Спасибо интернет-магазинам!
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