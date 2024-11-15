«Самое плохое в семейной жизни – это когда женщина по своей сути ненасытна.
Женщины, которым всегда мало
Комментарии
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Лидия Курзаева
Я пенсионерка. Но так как у меня семья- муж, сын, невестка и трое внучат, то частенько заказываю для своих родных товары на Озоне или Вайлберрис. на День рождения, Новый год и другие праздники. Это позволяет мне сделать выбор подарка по душе и при этом сэкономить денежку на скидках. Спасибо интернет-магазинам!
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