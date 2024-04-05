В Евпатории дорога превратилась в реку из-за порыва водовода 💧 На перекрестке улиц Льва Толстого и Сытникова произошёл порыв водовода.
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В Евпатории дорога превратилась в реку из-за порыва водовода 💧 На перекрестке улиц Льва Толстого и Сытникова произошёл порыв водовода.