Невероятный 3D-полет над “Ночным лабиринтом” Марса

Совершите полет между самым высоким вулканом и самым глубоким каньоном в Солнечной системе. Noctis Labyrinthus (Ночной лабиринт) – сеть каньонов длиной с Италию, расположенная между двумя уникальными регионами на Марсе.
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