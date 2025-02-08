Как Яченское водохранилище в Калуге так и не смогли вычистить

Истории про то, как в Калуге хотели провести очистку дна Яченского водохранилища в этом году стукнет целых пять летВ это не так просто поверить, но истории про то, как в Калуге хотели провести очистку дна Яченского водохранилища в этом году стукнет целых пять лет.