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Калужские новости

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Как Яченское водохранилище в Калуге так и не смогли вычистить

Как Яченское водохранилище в Калуге так и не смогли вычистить

Истории про то, как в Калуге хотели провести очистку дна Яченского водохранилища в этом году стукнет целых пять летВ это не так просто поверить, но истории про то, как в Калуге хотели провести очистку дна Яченского водохранилища в этом году стукнет целых пять лет.

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