Румынские моряки и остальные быстро "смылись" из порта Рени, насмотревшись на "герань"

Samarium Неплохо было бы еще и заминировать акваторию этого порта... да и пару-тройку судов кукурузников пустить на дно тоже не помешало бы....так сказать для наглядности.

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ Дада даааааааааа!!! Украинцам можно минировать водное пространство,что аж мины в Турции вспслывают,а России нет??? Заминируйте,оставьте для себя проходы и всё!!! Душа спокойна что туда никто не сугется,а сунутся,то царствие небесное!!!