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Румынские моряки и остальные быстро "смылись" из порта Рени, насмотревшись на "герань"

Румынские моряки и остальные быстро "смылись" из порта Рени, насмотревшись на "герань"

По руслу реки Дунай плывут кораблики. Первыми кто насмотрелся и "нанюхался" запаха прилетевших в порт весёлой страны "незалежки" Рени цветочно-летучих "гераней", оказались румынские моряки.

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Комментарии
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Samarium
Неплохо было бы еще и заминировать акваторию этого порта... да и пару-тройку судов кукурузников пустить на дно тоже не помешало бы....так сказать для наглядности.
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4 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Дада даааааааааа!!! Украинцам можно минировать водное пространство,что аж мины в Турции вспслывают,а России нет??? Заминируйте,оставьте для себя проходы и всё!!! Душа спокойна что туда никто не сугется,а сунутся,то царствие небесное!!!
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4 час.
Вадим Мордашов
Не &quot;кукурузников&quot;, а мамалыжников ))) * Кукурузник - это маленький самолёт, а мамалыжник - это румын )))😆
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3 час.

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