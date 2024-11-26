Путин рассказал о роли России и Казахстана в формировании нового миропорядка

Россия и Казахстан идут в авангарде процессов по формированию справедливого и многополярного миропорядка, заявил российский президент Владимир Путин в своей статье для газеты «Казахстанская правда», опубликованной на сайте Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии