В Новосибирске закрыли пять точек муниципальной аптечной сети

По словам директора организации, закрываются нерентабельные аптеки, но открываются новые.С начала 2023 года на территории Новосибирска приостановили работу пять точек, работающих под вывеской "Муниципальная аптечная сеть".
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