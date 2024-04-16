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Петербургский дневник

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Генсек ШОС приедет в Петербурге на встречу служб безопасности

Генсек ШОС приедет в Петербурге на встречу служб безопасности

Мероприятие состоится с 23 по 25 апреля Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин поучаствует в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, 23-25 апреля в Петербурге.

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