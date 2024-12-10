«Повод для тревоги есть» Дональд Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение изменит НАТО и ход СВО?

Первый президентский срок Дональда Трампа ознаменовался его непредсказуемым подходом к международной политике: он активно отказывался от прежних обязательств, пересматривал альянсы и давил не только на оппонентов, но и на союзников по НАТО.
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