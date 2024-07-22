Госдуме предложили изменить свидетельство о рождении

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение вице-премьеру правительству РФ Татьяне Голиковой с предложением внести изменения в свидетельство о рождении, добавив в него фотографию ребенка с изменениями в три, семь и десять лет и создать электронную версию документа.
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