Телефонный терроризм и мошенничество: как Яша Кесельман зарабатывал миллионы долларов из России Ольга ВайленкоВ последние годы телефонные мошенники стали одной из самых серьезных угроз безопасности, нанося ущерб тысячам граждан по всему миру.
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