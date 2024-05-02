«Чума» Дмитрия Давыдова получила приз ФИПРЕССИ на кинофестивале goEast в Висбадене

Черно-белая драма Дмитрия Давыдова «Чума» была удостоена награды ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы) на германском кинофестивале goEast, специализирующемся на фильмах из Центральной и Восточной Европы.
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