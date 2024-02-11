10 смешных историй с черным юмором от Адама Дугласа Томпсона

Короткие абсурдные наблюдения про пришельцев, смерть и нездоровый образ жизни. Под псевдонимом ADT скрывается американский иллюстратор-минималист и учитель Адам Дуглас Томпсон, чьи работы все больше и больше переполняют Интернет и печатные издания (кое-где они остались).