10 смешных историй с черным юмором от Адама Дугласа Томпсона

Короткие абсурдные наблюдения про пришельцев, смерть и нездоровый образ жизни. Под псевдонимом ADT скрывается американский иллюстратор-минималист и учитель Адам Дуглас Томпсон, чьи работы все больше и больше переполняют Интернет и печатные издания (кое-где они остались).
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