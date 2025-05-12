За Родину счастливых. Военные истории отважных людей

В юбилейный для нашей страны год 80-летия Победы в Великой Отечественной уроженка Салехарда Валерия Боброва предложила вниманию читателей «ПК» рассказ о своих прадедушках, прошедших войну и оставшихся в живых.
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