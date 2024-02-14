Пленный солдат ВСУ заявил о малом значении смены Киевом главкома

Global Look Press/Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency Смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) никак не отразится на рядовом составе, поскольку боевиков продолжат отправлять на бессмысленные штурмы.
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