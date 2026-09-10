Глава Минобороны Британии убеждает граждан терпеть ради наращивания военных расходов.Европейцы всё острее ощущают бытовые тяготы на фоне стремления властей форсировать милитаризацию любыми средствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Матвеев о переназ...
- Симоньян встретил...
- В Госдуме приняли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым