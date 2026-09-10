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Царьград

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Царьград: «Дома и больницы ничего не стоят», британцам открыли правду о Лондоне

Царьград: «Дома и больницы ничего не стоят», британцам открыли правду о Лондоне

Глава Минобороны Британии убеждает граждан терпеть ради наращивания военных расходов.Европейцы всё острее ощущают бытовые тяготы на фоне стремления властей форсировать милитаризацию любыми средствами.

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