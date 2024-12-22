Ахметова назвала топ красивых старинных татарских имен

Все больше молодых семей дают своим детям красивые старинные татарские имена. Среди девочек, например, были Дильбар, Сююмбике, Сарвиназ, Зубейда, а среди мальчиков - Исмагил, Мирсаит, Рамазан, Ислам и другие.
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