Захарова назвала теракт в Белгороде кровавым звеном преступлений Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила произошедший в Белгороде удар ВСУ и заявила, что этот теракт — очередное кровавое звено в цепочке украинских преступлений.
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