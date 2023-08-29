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Умер композитор, написавший музыку к популярным спектаклям Пермского оперного театра

Умер композитор, написавший музыку к популярным спектаклям Пермского оперного театра

Подробности смерти Петра Поспелова не раскрываются.27 августа стало известно о смерти Петра Поспелова — композитора, написавшего музыку к спектаклям «Путешествие в страну джамблей» и «Сад осьминога», которые ставились в Пермском оперном театре.

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