Умер композитор, написавший музыку к популярным спектаклям Пермского оперного театра

Подробности смерти Петра Поспелова не раскрываются.27 августа стало известно о смерти Петра Поспелова — композитора, написавшего музыку к спектаклям «Путешествие в страну джамблей» и «Сад осьминога», которые ставились в Пермском оперном театре.