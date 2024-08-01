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Офис Генпрокурора готовится к возбуждению дела против адвоката православных журналистов

Офис Генпрокурора готовится к возбуждению дела против адвоката православных журналистов

Украинский политик и общественный деятель Игорь Мосийчук сообщил, что Офис Генерального прокурора готовится возбудить уголовное дело против американского правозащитника Украинской православной церкви (УПЦ) Роберта Амстердама.

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