ЕК допустила обсуждение полного запрета на экспорт российского газа в ближайшее время

Полный запрет поставок газа в Европу из России может стать «предметом для рассмотрения» в ближайшее время, допустил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по межведомственным отношениям Марош Шефкович в интервью порталу аналитического ресурса ICIS.
Полный запрет поставок газа в Европу из России может стать «предметом для рассмотрения» в ближайшее время, допустил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по межведомственным отношениям Марош Шефкович в интервью порталу аналитического ресурса ICIS.
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