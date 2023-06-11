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ЕК допустила обсуждение полного запрета на экспорт российского газа в ближайшее время

ЕК допустила обсуждение полного запрета на экспорт российского газа в ближайшее время

Полный запрет поставок газа в Европу из России может стать «предметом для рассмотрения» в ближайшее время, допустил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по межведомственным отношениям Марош Шефкович в интервью порталу аналитического ресурса ICIS.

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