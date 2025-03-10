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Царьград

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Вместо "Баб-стерв" - "Молитва": Аллегрова полностью поменяла репертуар с началом СВО

Вместо "Баб-стерв" - "Молитва": Аллегрова полностью поменяла репертуар с началом СВО

Вместо гастрольной деятельности Аллегрова стала ездить в госпитали. Она поёт для бойцов российской армии и делится, почему смысл ее песен стал глубже.

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