Поможет встать на ноги: петербургский Центр адаптивной физической культуры и спорта отметил полгода после своего открытия

В спорткомплексе на Яхтенной улице ведут работу не только по привычным методикам Сейчас здесь происходит важнейший эксперимент, результаты которого могут иметь важное значение для реабилитации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
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