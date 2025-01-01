Росбанк стал филиалом Т-Банка

Росбанк завершил процедуру присоединения к Т-Банку в качестве филиала.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»Росбанк завершил процедуру присоединения к Т-Банку в качестве филиала, сообщает 1 января МКПАО «Т-Технологии» (материнская компания Т-Банка).
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