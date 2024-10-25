В Новосибирской области в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники УНК ГУ провели профилактическое мероприятие

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с Комплексными центрами социального обслуживания населения Октябрьского и Ленинского районов г.