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Царьград

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Чёрный континент против: Глава МИД Танзании заявил, что Запад пытается вернуть влияние в Африке

Чёрный континент против: Глава МИД Танзании заявил, что Запад пытается вернуть влияние в Африке

Запад пытается вернуть влияние в Африке, но государства континента должны иметь право на независимую политику, заявил министр иностранных дел Танзании Джануари Макамба в интервью RT.

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