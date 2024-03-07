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Филиппо раскритиковал обновленную оборонную стратегию ЕС

Филиппо раскритиковал обновленную оборонную стратегию ЕС

Политик из Франции Флориан Филиппо снова подверг критике решения властей Европейского союза. По его мнению, новая оборонная стратегия ЕС служит амбициям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и может помочь ей возглавить общую армию Европы, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на RT.

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