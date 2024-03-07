Политик из Франции Флориан Филиппо снова подверг критике решения властей Европейского союза. По его мнению, новая оборонная стратегия ЕС служит амбициям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и может помочь ей возглавить общую армию Европы, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на RT.